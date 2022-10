Formule 1

Formule 1 - La place de Mick Schumacher est-elle en danger ? "Les pilotes ont 2 ans pour prouver"

FORMULE 1 - Mick schumacher va terminer sa 2e saison en Formule 1 et pour le moment, le pilote allemand n'a pas convaincu. Alors qu'il est en retrait par rapport à son coéquipier chez Haas Kévin Magnussen, sa place est de plus en plus remise en question dans son écurie. Pour nos Fous du Volant Stéphane Vrignaud et Giles Della Posta, il lui reste un an pour prouver qu'il est au niveau.

00:11:03, il y a une heure