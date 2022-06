Formule 1

Formule 1 - "Red Bull, Magnussen et Alfa Romeo sont les grands gagnants du début de saison"

FORMULE 1 - Après sept Grand Prix disputés, il est l'heure de dresser un premier bilan du début de saison de Formule 1. Pour nos Fous du Volant Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud, trois gagnants se détachent : le leader du championnat Red Bull, et les inattendus Kevin Magnussen et Alfa Romeo. Retrouvez les Fous du Volant en podcast tous les mardis.

00:09:43, il y a 17 heures