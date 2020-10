En 1'16"654, le Finlandais a conservé un avantage minime de 0"026 sur son coéquipier Lewis Hamilton, qui a "gravillonné" en début de session, et de 0"158 sur Max Verstappen. Ce qui promet pour la séance de qualification, donnée à partir de 15h sur le tracé de l'Algarve. En effet, si les Mercedes n°77 et n°44 étaient en pneus "tendre", la Red Bull n°16 était en "medium".

Vendredi, Andrew Shovlin, ingénieur en chef chez Mercedes, avait remarqué que les écarts étaient plus serrés que d'habitude et cela s'est confirmé en ce deuxième jour de préparation puisque Alexander Albon (Red Bull), cinquième, n'a cédé que 0"463, et Charles Leclerc (Ferrari), auteur d'un tête-à-queue au virage n°13, et Carlos Sainz (McLaren), respectivement 0"575 et 0"584.