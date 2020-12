Sans volant pour 2021 et nouveau n°4 mondial, "Checo" est une preuve de plus que la Formule 1 de 2020 roule sur la tête. On l'avait vu discuter avec un Helmut Marko dubitatif sans se cacher des caméras, ce week-end, et il n'est malheureusement pas sûr que son succès ait changé quoi que ce soit dans l'esprit du décideur de Red Bull.