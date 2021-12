Grand Prix d'Arabie Saoudite

La note : 3/5

Un circuit de haute vitesse qui voulait juste ravir à Bakou le titre de tracé urbain le plus rapide du monde, mais qui ne se donne pas les moyens d'aménager ses zones de dégagements histoire d'éviter des drapeaux rouges et autres neutralisations en pagaille. Notre plaisir a été gâché par ça, déjà. Et cette litanie de sanctions qui ne sont que le résultat des approximations de la direction de course, qui a même renié son jugement de l'épisode Max Verstappen vs Lewis Hamilton du 48e tour du Grand Prix de Sao Paulo. Tout ça pour ça.

Le vainqueur : Lewis Hamilton (Mercedes)

"Lewis a couru intelligemment et avec patience" : Toto Wolff a parfaitement résumé le dimanche de son poulain. Ce dernier n'aurait péché qu'une fois par naïveté, lorsqu'il a oublié Max Verstappen (Red Bull) dans ses rétroviseurs au troisième départ. "Il a laissé la porte ouverte et il ne faut pas faire ça avec Max", a rappelé Helmut Marko, le conseiller sportif chez Red Bull Racing.

Cette 103e victoire de LH44, son 19e hat trick (trois de moins que Michael Schumacher) en carrière puisqu'il avait signé la pole position et qu'il est reparti avec le point du meilleur tour, ressemble quand même à un miracle étant donné le contact subi avec Ocon au 2e départ, le coup de tampon dans la Red Bull au 38e tour et les autres collisions évitées avec "Super Max".

A voir le temps qu'il lui a fallu pour récupérer à la fin de la course, en présence de sa physio Angela Cullen, on sait qu'il a tout donné. Et qu'il est prêt à remettre ça à Abou Dabi. "Je suis comme sur un ring de boxe mais je suis prêt à y aller", a-t-il dit.

L'arroseur arrosé : Max Verstappen (Red Bull)

Le Néerlandais a récolté sur une épreuve tout ce qu'il s'était plu à semer cette saison, en se jouant des limites de la piste, de l'ambigüité de ses manœuvres et du manque de consistance des commissaires sportifs dans leurs jugements. A sa grande surprise, ces derniers se sont déjugés sur ses dépassements hors-piste aux 15e et 37e tour, à chaque fois sur Lewis Hamilton, ils n'ont pas hésité à lui coller cinq secondes de pénalité, et dix autres, après coup, pour le coup de frein qui a failli éliminer Lewis Hamilton au 38e passage.

Il a pris des "medium" pour flamber au 3e départ - un moment fascinant - mais il l'a payé au point de ne pouvoir aller chercher le point du meilleur tour.

Le frustré : Esteban Ocon (Alpine)

Meilleur que Fernando Alonso sur l'ensemble du week-end, le Français, 4e sur la ligne, est passé prêt tout d'atteindre son deuxième objectif de la saison, qui était d'ajouter un deuxième trophée après celui de sa victoire hongroise. Il a même été promu "poleman" au troisième départ suite à la rétrogradation de Max Verstappen (Red Bull). "Cela ne m’était plus arrivé depuis le GP3 en 2015 ! Je savais cependant que je n’allais pas me battre avec Lewis et Max. L’opportunité était toutefois là et nous pouvons repartir la tête haute, fiers", a-t-il dit.

"Quelle course d’Esteban !, s'est exclamé Marcin Budkowski, le directeur exécutif. Il a exceptionnellement bien piloté et il n’a été battu que par une voiture beaucoup plus rapide à la photo-finish." Pour 0"102 exactement.

Le bonus : Valtteri Bottas (Mercedes)

Il a réalisé un super départ au service de son leader Lewis Hamilton en fermant la porte à Max Verstappen (Red Bull) à l'extinction des feux, il a proposé de favoriser la fuite de l'Anglais en ralentissant le Batave, et il a finalement été l'une des trois victimes notoires du passage au stand lors de la première neutralisation.

Touche finale mémorable : il avait calculé son coup pour sauter l'Alpine d'Esteban Ocon sur la ligne pour P3. Avec ses 15 points, il s'assure la troisième place du Championnat du monde Pilotes et booste Mercedes chez les écuries. Avec 28 longueurs d'avance sur Red Bull, l'équipe s'est presque mise à l'abri d'un retour des Bleus marines.

Le malus : Haas

Nikita Mazepin a passé son week-end à se battre pour tourner dans la même seconde que son coéquipier Mick Schumacher pour l'achever par une faute grossière digne du débutant qu'il est. Pas beaucoup mieux pour Mick Schumacher, qui a fini dans un mur. Premier double abandon en 2021.

La stat : 0

Zéro point, c'est l'écart qui sépare les deux candidats au titre avant la der du Mondial 2021. C'est lla deuxième fois que ça arrive après 1974. Mais attention : c'est Max Verstappen qui serait sacré à Abou Dabi si on en restait à 369,5 points partout.

La déclaration : Christian Horner (Red Bull)*

"Il semble que Charlie Whiting (ex-directeur de course décédé en mars 2019) ait manqué à la Formule 1 aujourd'hui."

*à Motorsport-Magazin.com

