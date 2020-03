L'incertitude s'empare de la "race week", soit la semaine de course qui est censée nous amener tout droit au premier Grand Prix de F1 de la saison en Australie. Dans un communiqué rapporté par La Gazzetta dello Sport, l'Albert Park Hôtel, situé tout proche de la piste, à Melbourne, a annoncé sa fermeture temporaire après un cas confirmé de coronavirus.

Des cas suspects dans le paddock ?

"L'ouverture de l'hôtel, planifiée pour cette semaine, est repoussée (...) Un client, présent le 7 mars dans l'hôtel, a été testé positif au Covid-19. L'Albert Park Hôtel a été déclaré lieu sûr par le Ministère de la Santé, mais il restera fermé, avec le personnel qui a travaillé samedi dernier confiné pour deux semaines", annonce l'Albert Park Hôtel. Pour l'heure, le bon déroulement de la course, prévue avec du public et non à huis clos, ne semble pas menacé. Mais le quotidien n'exclut pas un changement de cap.

Dans le paddock, deux membres de l'écurie américaine Haas, présents à Melbourne, se sont placés en isolement volontaire après avoir présenté des symptômes grippaux. "Deux membres de l'équipe présentaient des symptômes et se sont faits examiner avant de se placer en isolement volontaire, comme ils doivent le faire, en attendant les résultats", a indiqué à l'AFP un responsable de Haas. Selon d'autres informations non confirmées, un membre de l'équipe McLaren et un autre de l'équipe Williams auraient également présenté des symptômes similaires.