C'est tout ou rien pour Max Verstappen cette année. L'abandon ou la victoire. Stoppé par un problème de pompe à essence en ouverture du championnat du monde, à Sakhir, le champion du monde en titre avait ensuite gagné à Djeddah. Et ce dimanche, la terrible alternance a repris sur un retrait d'ordre technique.

Ad

Grand Prix d'Australie Leclerc parfait au départ devant Verstappen, Hamilton opportuniste IL Y A 2 HEURES

Le pilote Red Bull roulait en deuxième position à plus de cinq secondes du leader Charles Leclerc (Ferrari), intouchable en tête, lorsqu'il a du ralenti et ranger sa RB18 sur le bord de la piste au 39e des 58 tours du Grand Prix d'Australie. "Il y a une étrange odeur de fluide", a d'abord constaté à la radio le Néerlandais, qui est sorti de sa monoplace, capot moteur fumant. Un commissaire est ensuite intervenu pour éteindre un début d'incendie.

Avec son rival dans la course au titre, Charles Leclerc, confortablement installé en tête avec la perspective de marquer 25 points, voire un de plus s'il décroche le point du meilleur tour, le Batave risque de perdre gros au championnat. Et même de voir les pilotes Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, lui passer devant.

Grand Prix d'Australie Pole de Leclerc, galères de Verstappen et Hamilton : le GP en questions IL Y A 16 HEURES