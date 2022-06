Entre sa victoire au Grand Prix de Monaco et sa prolongation de contrat de deux ans chez Red Bull, Sergio Pérez se sent pousser des ailes. Vendredi à Bakou, le Mexicain a démarré les préparatifs du Grand Prix d'Azerbaïdjan, la huitième manche du Mondial, avec une confiance inégalée.

Au volant d'une RB18 n°11 redoutable d'efficacité dans le premier secteur, "Checo" a fait parler la poudre et le chrono en bouclant un tour du troisième circuit le plus long de la saison, après Spa et Djeddah, en 1'45"476. En laissant son proche adversaire, Charles Leclerc (Ferrari), à 0"127 - ce qui est finalement peu - mais son coéquipier Max Verstappen à 0"334. Et en tête-à-queue au virage n°15 pour finir la séance, dans un abime d'interrogations deux semaines après le casse-tête qu'avait été pour lui le premier freinage de circuit de la Principauté.

Dans la continuité du début de saison, Carlos Sainz a encore souffert, en perdant 0"536 tout au long des 6,003 km du tracé de la capitale. Mais c'est surtout la F1 75 qui a été prise de rebonds, comme beaucoup d'autres machines, dans la plus longue ligne droite du championnat.

A leurs places habituelles, les machines autrichiennes et italiennes ont relégué leurs rivales du groupes des challengers à bonne distance. Une demi-seconde pour être précis, puisque Fernando Alonso (Alpine) a cédé 1"095, devant la Mercedes de Lewis Hamilton à 1"191, l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et l'autre W13 de George Russell, à 1"229. Bref, rien de très surprenant.

Plus d'infos à suivre...

