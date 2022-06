Il est en confiance ! Encore sur un petit nuage deux semaines après sa victoire à Monaco et l'annonce de sa prolongation de contrat avec Red Bull, Sergio Pérez a dominé l'ultime séance d'entraînement à Bakou, samedi. Avec un chrono de 1'43''170, le Mexicain a ravi la première place d'un souffle à Charles Leclerc (Ferrari), qui s'inscrit comme son principal concurrent pour les qualifications. Respectivement largués à plus de deux et quatre dixièmes de la tête, Max Verstappen (Red Bull) et Carlos Sainz (Ferrari) ont suivi la lutte de loin.

Poursuite de l'état de grâce de Sergio Pérez ou quatrième pole consécutive de Charles Leclerc ? C'est la question qui entoure la séance de qualification du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Les deux pilotes se pourchassent depuis le début du week-end à Bakou et ont trusté les premières places des trois entraînements. La dernière a démarré avec un retard de 15 minutes dû à un crash survenu lors de la course 1 de Formule 2. Leclerc, lui, était bien à l'heure, puisqu'il s'est emparé du meilleur temps en 1'45''260 dès sa première tentative avec des pneus tendres.

Verstappen relégué à deux dixièmes

Son coéquipier Carlos Sainz s'est chargé de lui donner du répondant, abaissant la marque à 1'44''744, avant l'entrée en piste des Red Bull. En tête de la première séance d'essais libres vendredi, Pérez a récidivé en contestant la tête aux pilotes Ferrari. Repoussé dans un premier temps à deux puis à trois dixièmes par le Monégasque, il a finalement signé le meilleur temps du week-end à Bakou (1'43''170), soit 70 millièmes de mieux que Leclerc, dans une fin de séance perturbée par le tout droit, sans conséquence, de Valtteri Bottas (Alfa Romeo) au T3.

Max Verstappen (Red Bull), malgré son troisième chrono, est apparu en retrait, mais il a tout de même devancé Sainz de 0"147. Le Néerlandais a avoué ne pas être encore totalement à l'aise avec sa RB18, précisant qu'il avait besoin de plus d'appui à l'avant. A voir si ce sentiment lui sera préjudiciable lors des qualifications, qui débuteront, elles aussi, avec un retard de 15 minutes (16h15, heure française).

Si les Mercedes ont encore souffert des rebonds et Lewis Hamilton (P12) s'est plaint d'un manque de train avant, les McLaren ont été particulièrement fringantes, Lando Norris et Daniel Ricciardo se positionnant aux cinquième et sixième rangs. Les Français sont également en forme : Pierre Gasly (Alpha Tauri) a bien fait marcher ses Durs et signé le septième temps, tandis qu'Esteban Ocon (Alpine), dont la vitesse de pointe a impressionné vendredi après-midi, a conclu la séance en neuvième position.

