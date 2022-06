Grand Prix d'Azerbaïdjan

Charles Leclerc contre les Red Bull, nouvel épisode. Acte 8 précisément. Vendredi, dans les rues de la capitale azerbaïdjanaise, le Monégasque de Ferrari a fini devant les RB18 de Sergio Pérez et Max Verstappen, ce qu'il n'était pas parvenu à faire lors du premier entraînement. En 1'43"224, le pilote de la F1 75 n°16 a réalisé le tour le plus rapide du jour sur le circuit de Bakou, une sorte de grand écart entre les caractéristiques de Monaco pour la partie dans la vieille ville, et Monza pour la dernière portion, dominée par un run de 2,2 km.

En mode "qualification" avant de passer à une simulation de relais de course en vue de dimanche, le pilote de Maranello a repoussé le Mexicain à 0"248 et le champion du monde en titre Max Verstappen, à 0"356 ; un retard un peu plus conséquent et plus facile à expliquer pour le Néerlandais, qui a patienté 20 minutes dans son garage, le temps que ses mécaniciens règlent un problème de fixation de l'aileron arrière de sa monoplace, prise de vibrations anormales lors des essais libres 1. En fait, son équipe a renoncé à le faire rouler avec le DRS qui avait refusé de s'ouvrir en Espagne, et lui a mis la même version que sur la voiture de Pérez.

Hamilton 12e

Pour tout dire, Carlos Sainz aurait dû se joindre au trio qui domine le championnat du monde, dans un ordre différent, mais l'Espagnol n'a pas roulé dans la même seconde, laissant son compatriote Fernando Alonso (Alpine) lui souffler sa quatrième place sur la feuille des temps. En affichant une petite progression : relégué à 1"095 lors des essais libres 1, le champion du monde 2005 et 2006 s'est rapproché à 0"918.

Comme quoi chacun était encore à sa place, la suite du classement n'a pas beaucoup évolué par rapport à la première séance de travail, avec les présences de Pierre Gasly (AlphaTauri), George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine) dans le top 9. Dans la première moitié de tableau, la seule différence à noter est la présence de Lando Norris (McLaren) en raison de l'inquiétante régression de Lewis Hamilton (Mercedes), 12e.

Enfin, le seul incident notable en piste a été l'accident d'Alexander Albon (Williams), qui a tapé au virage n°17, sans pouvoir reprendre son programme.

