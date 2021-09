Formule 1

Grand Prix de Belgique - Après les accidents du week-end dans le raidillon, "il va falloir écorner le mythe de Spa"

LES FOUS DU VOLANT - Les événements du week-end et notamment l'énorme accident de Lando Norris (McLaren) en qualification, questionnent sur la dangerosité du mythique raidillon d'Eau rouge à Spa-Francorchamps. Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta évoquent des pistes pour améliorer la sécurité des pilotes dans une portion où les incidents sont de plus en plus nombreux. (Montage : Anne Thirion)

00:09:14, il y a 7 minutes