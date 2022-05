Formule 1

Audi et Porsche, nouvel âge d'or de la F1 et risque pour le paddock

LES FOUS DU VOLANT - C’est LA nouvelle de la semaine, Audi et Porsche arrivent en Formule 1 en 2026. Le patron de Volkswagen, Herbert Diess a confirmé l’information. Pour Porsche, il s’agirait plus d’un retour après un passé de constructeur et motoriste. En revanche, pour Audi c’est une nouveauté mais sous quelle forme ? Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud font le point sur cette annonce.

00:09:07, il y a une heure