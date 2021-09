Grand Prix de Russie

Une première ligne, une course complètement folle et un podium au bout du suspense : Carlos Sainz a vécu bien des émotions du côté de Sotchi le week-end dernier. Mais après quatre crashs lors des trois dernières courses, l'Espagnol l'a enfin bouclé de la plus belle des manières avec une trosième place. Pas une victoire, certes, mais un beau rayon de soleil pour lui et son écurie.

Je ne vais pas mentir, je suis fier de ce week-end

"Mon week-end a été très bon dès les essais et surtout en Q3, a-t-il réagi. Mon départ a été bon et j'ai bien géré le rythme dans des conditions très difficiles. Je ne vais pas mentir, je suis fier de ce week-end. Je pense que l'équipe a aussi fait du très bon travail en choisissant le bon moment pour les arrêts au stand. Dans l'ensemble, je pense que ça a été mon meilleur week-end avec Ferrari."

Désormaix sixième au classement des pilotes Carlos Sainz devance son coéquipier Charles Leclerc de 8,5 points. Et si la hiérarchie établie basculait chez Ferrari ?

