Chaque jour qui passe augmente les chances de Pierre Gasly de rejoindre Alpine l'an prochain car plusieurs obstacles se sont levés sur son passage de Faenza à Enstone. Suite au refus de la FIA d'accorder une dérogation à l'Etasunien Colton Herta pour l'obtention de sa superlicence, son équipe AlphaTauri s'est tournée vers Nyck de Vries (Williams), 9e pour ses débuts improvisés à Monza. Et l'affaire serait même conclue depuis peu selon Canal+, le diffuseur du championnat du monde.

Ad

Rentabilité en F1 : Ricciardo et McLaren gros flops de la saison et Hamilton hors de prix

Grand Prix de Singapour Libres 1 : Hamilton le plus rapide devant Verstappen et Leclerc IL Y A 3 HEURES

Pour Helmut Marko, conseiller spécial chez Red Bull Racing, trouver un remplaçant était un préalable pour accepter de laisser partir le Français. Le Japonais Yuki Tsunoda, reconduit pour une troisième année au sein de l'équipe italienne, le Néerlandais, champion du monde de Formule E en 2021, sera le pilote leader malgré un statut de débutant.

"Deux choses qui ont besoin d'être réglées"

Pour Pierre Gasly, la route est dégagée. Et s'il n'avait jamais voulu trop d'étendre sur le sujet jusqu'à présent, de peur de faire une erreur de communication, il a reconnu jeudi au micro de Sky Sports que le dossier avançait bien. "Pour le moment, ça ne dépend pas de moi, a-t-il dit au diffuseur de la F1 britannique. Nous connaissons la situation, je pense que celle d'Alpine est assez claire ; nous discutons. Ces gars (AlphaTauri) m'ont donné ma première victoire en Formule 1 et ma première chance en Formule 1. Ça ne veut pas dire que je vais y rester toute ma vie car mon ambition est de me battre devant. Ça fait cinq ans que je suis chez AlphaTauri. Nous verrons si nous faisons une année de plus, mais pour le moment c'est ce qui est prévu. Si c'est le cas, je me donnerai à 110%."

Néanmoins, ce n'est pas la plus forte probabilité. "A un moment, je pense que nous aurons du nouveau, mais il y a deux choses qui ont besoin d'être réglées avant que nous parlions de cette situation, a-t-il glissé. J'espère que nous aurons une réponse claire sur mon avenir dans les deux à trois prochaines semaines."

Grand Prix de Singapour Singapour, le Koh Lanta de la F1 : Sauna, suées et pole cruciale pour une virée en enfer IL Y A 16 HEURES