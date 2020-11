Formule 1

Lewis Hamilton (Mercedes), les chiffres d'une domination sans précédent

GRAND PRIX DE TURQUIE - Champion du monde pour la 7e fois à Istanbul, Lewis Hamilton (Mercedes) accumule les records témoins d'une suprématie qui paraît sans limite, et qui montre un appétit pour l'attaque, la course et tête. Et une rare notion de la fidélité à une marque.

