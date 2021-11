Formule 1

Le virage N.1 à Mexico, c'est le virage Verstappen par excellence"

LES FOUS DU VOLANT - Il y a eu deux grosses surprises, le week-end dernier, à Mexico. La première en qualification, lorsque Mercedes a battu Red Bull. La seconde au départ de la course, lorsque Valtteri Bottas a laissé la porte ouverte à Max Verstappen… alors que le Néerlandais se sent dans le virage N.1 comme dans son jardin. Décryptage avec Gilles Della Posta et Julien Pereira.

