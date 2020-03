Helmut Marko a parfois des idées de génie mais d'autres fois, elles paraissent plus douteuses. Au cours d'un entretien accordé au média autrichien ORF, le responsable du programme jeunes pilotes chez Red Bull a assuré qu'il avait proposé d'organiser un camp d'entraînement avec ses équipes. Le but, que ses quatre pilotes de Formule 1, à savoir Max Verstappen, Alexander Albon, Pierre Gasly et Daniil Kvyat mais aussi la petite dizaine de juniors, soient infectés par le coronavirus afin d'être immunisés par la suite.

"Mon idée était d'organiser un camp où nous aurions pu combler ce temps mort mentalement et physiquement. Le moment aurait été idéal pour que l'infection se produise. Ce sont tous de jeunes hommes en excellente santé, a indiqué l'Autrichien de 76 ans. Dans ce cas de figure, ils auraient été préparés pour le début de saison (programmé le 14 juin au Canada). Un championnat qui sera très dur une fois qu'il sera commencé."

Vidéo - Hamilton peut-il perdre le titre ? On en a parlé dans Les Fous du Volant 42:37

Les sérieux signes de panique de Verstappen

Helmut Marko a confirmé que la nouvelle "n'a pas été bien accueillie", notamment par Max Verstappen qui aurait montré de sérieux signes de panique. Au cours de cette interview, il a également fait comprendre qu'il avait lui-même guéri du Covid-19. "J'ai eu un rhume sévère en février. Les symptômes correspondraient au coronavirus. Je n'avais jamais été aussi intensément malade", a-t-il conclu.