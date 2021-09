Formule 1

La légende de Kimi : Les débuts sidérants de Räikkönen en F1 racontés par son ingénieur de course, Jacky Eeckelaert

LES FOUS DU VOLANT - Kimi Räikkönen prendra, à 42 ans, sa retraite de la Formule 1 à la fin de la saison. L'occasion pour nos journalistes Stéphane Vrignaud et Gilles della Posta de revenir sur son arrivée en 2001 avec Jacky Eeckelaert, son premier ingénieur de course chez Sauber. Dans cette première partie, le technique belge nous raconte la l'émerveillement de l'équipe et de Michael Schumacher.

00:10:58, il y a une heure