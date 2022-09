Formule 1

LES FOUS DU VOLANT - Matthieu Dubois : "Red Bull a eu du mal à se remettre dans le peloton"

LES FOUS DU VOLANT - Nos journalistes Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta accueillent cette semaine Matthieu Dubois, responsable de la stratégie de course chez Alpine. Le stratège du constructeur français nous offre son analyse des écuries adverses et notamment celle du champion du monde en titre, Red Bull. Il juge l'écurie britannico-autrichienne "plutôt audacieuse" en la matière.

00:01:52, il y a une heure