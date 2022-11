Formule 1

Pilote n°1-bis plus que n°2 : Comment George Russell a pris le pouvoir chez Mercedes

Chez Red Bull, Ferrari et Mercedes, qui tire le mieux son épingle du jeu par rapport à son leader cette saison ? Nos journalistes Gilles della Posta et Stéphane Vrignaud en débattent, avec une certitude : Sergio Pérez et Carlos Sainz sont en ballottage défavorable alors que George Russell dépassent les attentes. Ils expliquent pourquoi dans les Fous du Volant, émission à écouter en podcast.

00:07:26, il y a une heure