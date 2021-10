Mercedes AMG Formula One Team

Base : Brackey (châssis) et Brixworth (moteur)

Licence : allemande

L'équipe sept fois championne du monde en titre a notablement modifié son actionnariat le 18 décembre dernier en faisant entrer Ineos dans son capital. C'est un changement de structure fondamental puis que Daimler, la maison mère de Mercedes-Benz, a renoncé au contrôle total pour abaisser sa participation de 60% à un tier, les deux autres étant détenu à part égal par le géant de la chimie du Britannique Jim Ratcliffe, et Toto Wolff, directeur exécutif de l'équipe de Formule 1 depuis 2013.

Daimler garde néanmoins le contrôle grâce à Toto Wolff, par ailleurs patron de Mercedes Motorsport, qui détenait déjà 30% des parts. Un gage de stabilité à moyen terme : l'Autrichien en a repris pour trois ans à la tête de l'équipe et il prendra ensuite de la hauteur à un poste qui lui permettra de garder la main sur les grandes décisions.

Pourquoi Ineos s'est engagé dans l'équipe ? Parce que Jim Ratcliffe, qui a réussi dans d'autres domaines sportifs (le rachat de l'équipe cycliste Sky, le défi britannique en Coupe de l'America), croit dans le nouveau modèle économique de la F1, consistant à réduire les dépenses avec l'instauration d'un budget capé à 127 millions d'euros cette année, tout en promettant des revenus commerciaux plus importants. Il est tout sauf un philanthrope et mise sur le développement de l'équipe pour réaliser une plus value dans le cas d'une revente.

Mais Mercedes a posé des garde-fou en précisant que "l'équipe restera l'écurie de Formule 1 d'usine de Mercedes-Benz et continuera à faire courir des châssis et des groupes propulseurs Mercedes dans les années à venir." En clair, le châssis restera un Mercedes et le moteur ne sera pas rebadgé Ineos.

Enfin, si jamais Mercedes décidait de se désengager des Grands Prix dans quelques années, Ineos serait le premier acheteur potentiel pour assurer la continuité de l'activité.

Red Bull Racing

Base : Milton Keynes

Licence : autrichienne

L'équipe est une filiale à 100% de l'empire industriel Red Bull, détenu à 51% par les héritiers de Chaleo Yoovidhya, le Thaïlandais qui a créé la boisson énergisante, et à 49% par son associé autrichien, Dietrich Mateschitz. Fondu de sport, ce dernier dirige à 76 ans le groupe et est à l'origine de l'engagement de la marque en Formule 1 en tant que constructeur depuis 2005. Tant qu'il sera en place, l'avenir de l'équipe en Formule 1 ne sera pas remis en question. Il ne s'immisce pas dans le fonctionnement de l'équipe et valide ses choix après consultation de son ami conseiller, Helmut Marko.

McLaren F1 Team

Base : Woking

Licence : britannique

Le fonds souverain de Bahreïn, Bahrain Mumtalakat Holding Company, a racheté l'équipe à Ron Dennis en 2017 et en contrôle 56% des parts. En difficultés financières, l'écurie a accueilli un nouvel actionnaire le 13 décembre 2020, le fonds d'investissement américain MSP Sports Capital, en lui cédant 15% contre 200 millions d'euros.

Par ailleurs, McLaren est détenu pour 14% par le TAG Group, pour 10% par l'homme d'affaire canadien Michael Latifi, père du pilote Williams Nicholas Latifi. Le reste est réparti entre des fonds d'investissement.

Aston Martin F1 Team

Bases : Silverstone

Licence : britannique

C'est le nouveau nom de l'équipe Racing Point, qui faisait elle-même suite à Force India. L'homme d'affaires canadien Lawrence Stroll a racheté l'équipe Force India en faillite en 2018, à l'aide d'un groupes d'investisseurs comme lui venu de l'univers du luxe comprenant son compatriote André Desmarais, Jonathan Dudman, John Idol et les Américains John McCaw Jr, Michael de Picciotto et Silas Chou.

Lawrence Stroll voulait avoir pignon sur rue dans le paddock pour satisfaire les ambitions de son fils Lance, mais son projet va au-delà car il a acheté 16% d'Aston Martin avec l'intention d'en redorer le blason. Pour financer son projet, il a renoncé au programme Endurance d'Aston Martin.

Alpine F1 Team

Bases : Enstone (châssis) et Viry-Châtillon (moteur)

Licence : française

L'ex-Renault F1 Team est détenu à 90% par le Losange, et à 10% par l'homme d'affaire Hispano-Luxembourgeois Gérard Lopez, le dirigeant de Genii Capital qui avait revendu l'équipe Lotus à Renault en 2015.

Scuderia Ferrari

Base : Maranello

Licence : italienne

L'équipe de Formule 1 fait partie intégrante de la marque automobile Ferrari, dirigée depuis 2020 par John Elkann, petit-fils de Giovanni Agnelli, le patron emblématique de FIAT disparu en 2003, également PDG d'Exor N.V. Cette société d'investissement dirigée par la famille Agnelli dispose en fait de 23% des parts de Ferrari (35% des votes) et Piero Lardi Ferrari, fils d'Enzo Ferrari, notamment 10%.

Le reste du tour de table est composé des fonds d'investissement dont le plus important est Baillie Gifford & Co. à hauteur de 6%, et d'une banque, Banca d'Italia, pour moins de 1%. Sans publié les 48% côtés en bourse.

Scuderia AlphaTauri

Base : Faenza

Licence : italienne

Alfa Romeo Racing

Base : Hinwil

Licence : italienne

La marque italienne, qui fait partie du groupe nouvellement nommé Stellantis suite à la fusion de PSA et FIAT Chrysler, ne détient pas l'écurie basée en Suisse. Depuis 2019, elle se sert des capacités opérationnelles de Sauber Group, qui est son prête nom, pour courir en Formule 1. A part le nom du châssis et le nom de l'équipe, officiellement Alfa Romeo Racing Orlen, tout est Sauber.

Il faut donc regarder de plus prêt Sauber pour voir qui se cache derrière. Le fonds d'investissement helvétique Longbow Finance, qui a acquis en 2016 100% de l'entreprise fondée par Perter Sauber.

Haas F1 Team

Base : Kannapolis et Banbury

Licence : américaine

Le team US est détenu à 100% par un seul propriétaire, son fondateur Gene Haas, un industriel qui a créé la société de machines-outils éponyme.

Williams Racing

Base : Grove

Licence : britannique

L'équipe anglaise appartient en totalité au fonds d'investissement américain Dorilton Capital depuis sa vente en août 2020 par Frank Williams et son associé principal Patrick Head.

