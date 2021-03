Formule 1

"Dans un coin de sa tête, Gasly a certainement envie de refaire le coup de Monza"

SAISON 2021 - Pierre Gasly et Esteban Ocon seront les deux Français au départ de la saison. Le premier, à qui il ne reste qu'un an de contrat, aura certainement envie de regoûter aux joies de la victoire pour se montrer dans l'optique de 2022. Quand au second, il devra se hisser au niveau de son équipier Fernando Alonso s'il veut exister. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.

