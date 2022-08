Théo Pourchaire ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais il sait déjà ce qu'il ne fera pas. Le pilote français a indiqué qu'il ne serait plus en FIA F2 la saison prochaine dans des propos rapportés par le site FranceRacing.fr. "C'est ma dernière saison de FIA F2, c'est sûr, a-t-il affirmé. Je ne referai pas une saison. Financièrement, ça ne sera pas possible. Ce n'est pas une bonne solution. Deux saisons dans un championnat, c'est suffisant pour un pilote." , a-t-il affirmé.

Toute la question, désormais, c'est de savoir si Pourchaire trouvera un volant pour piloter en Formule 1. Le Français, qui appartient à la Sauber Academy, est d'ailleurs pressenti pour participer à une séance d'essais libres avant la fin de la saison avec Alfa Romeo. Mais il ne se projette pas plus que cela. "Je ne pense pas du tout à la F1, a-t-il assuré. Ça reste un rêve pour moi. Je suis content de rouler en FIA F2 déjà. Quand je repense à ma carrière et d'où je viens, je pense que rouler en FIA F2, c'est déjà super."

Pourchaire n'écarte ainsi aucune possibilité. Et s'il ne figure pas sur la grille de la saison 2023 en F1, il ne se formalisera pas. "Si je ne vais pas en F1, je ne sais pas ce que je ferai, a-t-il avancé. C’est une bonne question. Nous n’avons pas réfléchi à cela avec mon entourage. On verra. Il peut y avoir plusieurs opportunités. Il me reste quatre courses en FIA F2, c’est tout ce que je sais. Le reste, on verra''. Deuxième au classement du championnat du FIA F2 et encore en mesure de remporter le titre, le Tricolore a en effet d'autres priorités à court terme.

