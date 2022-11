Formule 1

Pourquoi Frédéric Vasseur ferait un bon remplaçant à Mattia Binotto chez Ferrari : extrait vidéo des Fous du Volant

FORMULE 1 - Entre Mattia Binotto et Ferrari, la rumeur de séparation est tenace. Mais elle n’est pas matérialisée au lundi 28 novembre 2022. Dans les Fous du Volant, Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud, sans tirer de plan sur la comète, s’interrogent sur son possible successeur à la tête de la Scuderia : Frédéric Vasseur. L’idée leur plaît pour différentes raisons. Extrait-vidéo de l'émission

00:05:35, il y a 16 minutes