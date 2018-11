Thierry Koskas va remplacer Jérôme Stoll à la tête de Renault Sport Racing

Thierry Koskas, directeur commercial du groupe depuis janvier 2016, devra "poursuivre le travail engagé par Jérôme Stoll et amener l'équipe au meilleur niveau de la discipline", indique le communiqué.

Ce diplômé de Polytechnique et de l'Ecole des mines de Paris, né en 1954, a rejoint la marque au losange en 1997, et a notamment travaillé au Royaume-Uni, en Hongrie et en Argentine.

"Il veillera également à renforcer la contribution de la Formule 1 à la notoriété de la marque Renault dans le monde", ajoute le communiqué.

Jérôme Stoll, qui avait déjà vu Thierry Koskas lui succéder au poste de directeur commercial, supervisait depuis juillet 2014 les activités F1 du groupe présidé par Carlos Ghosn.

Renault est revenu dans la catégorie reine du sport auto en tant qu'écurie à part entière depuis la saison 2016, suite au rachat de Lotus.

L'équipe française, dirigée par Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport Racing, occupe actuellement la 4e place du championnat du monde des constructeurs avant la dernière course de la saison à Abou Dabi la semaine prochaine. Son objectif est de se mêler à la lutte pour le titre à compter de la saison 2021.