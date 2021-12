Il va pouvoir terminer le week-end en roue libre. Troisième de la course 1 à Abu Dhabi, l'Australien Oscar Piastri s'est assuré le titre de champion du monde de Formule 2 samedi grâce à sa 3e place dans la course 1. Avec 57,5 points d'avance au championnat, il ne peut plus être rejoint au terme des deux dernières courses programmées samedi (18h45 locales/15h45 françaises) et dimanche (13h/10h).

En piste, l'Indien Jehan Daruvala (Carlin) s'est imposé devant le Brésilien Felipe Drugovich (Uni-Virtuosi) et Piastri. Le premier Français, Théo Pourchaire (ART), est 7e et le deuxième, Clément Novalak (MP Motorsport), 17e.

Classement de la course 1 (23 tours de 5,281 km) :

1. Jehan Daruvala (IND/Carlin) en 38:33.605

2. Felipe Drugovich (BRA/Uni-Virtuosi) à 2.709

3. Oscar Piastri (AUS/Prema Racing) 2.915

4. Robert Shwartzman (RUS/Prema Racing) 3.581

5. Liam Lawson (NZL/Hitech GP) 11.243

...

7. Théo Pourchaire (FRA/ART GP) 14.120

...

17. Clément Novalak (FRA/MP Motorsport) 37.036

Classement du championnat (à deux courses de la fin) :

1. Oscar Piastri (AUS/Prema Racing) 227,5 pts CHAMPION

2. Robert Shwartzman (RUS/Prema Racing) 170

3. Guanyu Zhou (CHN/Uni-Virtuosi) 150

4. Dan Ticktum (GBR/Carlin) 143,5

5. Théo Pourchaire (FRA/ART GP) 126

...

