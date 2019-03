Abt et Audi ont une revanche à prendre

Disqualifié de la deuxième course de l'E-Prix de Hong Kong en 2017-18, Daniel Abt a bien l'intention de prendre sa revanche ce week-end – tout comme Allan McNish, directeur de l'écurie Audi Sport Abt Schaeffler.

C'était sa première victoire en Formule E, et il en avait été privé. Après avoir franchi la ligne d'arrivée en vainqueur à l'E-Prix de Hong Kong 2017, : les stickers de sécurité de la FIA sur les convertisseurs et les moteurs ne correspondaient pas à ceux déclarés sur le passeport technique des voitures.

Lire aussi :

50 courses de Formule E : 10 E-Prix qui ont marqué l'Histoire

Un an et quelques mois après ce revers qui lui avait coûté le titre honorifique de vice-Champion en 2017-18, Abt est déterminé à rebondir, tout comme son directeur Allan McNish.

"La course au Mexique a été fantastique, et d'autant plus belle que nous avons gagné", déclare McNish, s'étant imposé sur le fil à Mexico. "Mais elle a été passionnante dans l'ensemble, tout du long, et c'est bon signe pour notre niveau de performance. Notre voiture est rapide, et nous l'avons prouvé à Santiago et au Mexique."

Allan McNish, Team Principal, Audi Sport Abt Schaeffler

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images

Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05

Photo de: Alastair Staley / LAT Images

"Quant à Hong Kong, nous savons que c'est un circuit sur lequel nous pouvons être rapides aussi, et nous avons franchi le drapeau à damier à Hong Kong [en premier], mais sans forcément obtenir le trophée qui va avec. De ce côté-là, il y a une petite revanche à prendre – surtout pour Daniel, je pense."

Abt renchérit pour Motorsport.com : "Nous avons perdu deux victoires potentielles l'an dernier, pas seulement celle que nous avions effectivement remportée, mais l'autre où nous avons eu le problème lors de l'arrêt au stand."

"J'ai donc vraiment le sentiment que nous avons perdu beaucoup de points ici l'an dernier, et je sais que j'ai fait mon travail. Il n'y avait pas de souci technique sur la voiture ou quoi que ce soit. Mais au final, il n'y a rien qu'on puisse en tirer pour cette année : c'est un nouveau défi." Un nouveau bolide est en effet utilisé en 2018-19, la Gen2, plus puissante et disposant d'une nouvelle batterie. Cette dernière permet d'effectuer une course complète sans changement de monoplace.

Propos recueillis par Tom Errington