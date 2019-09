Buemi et Rowland confirmés chez Nissan e.dams pour 2019-20

Nissan e.dams a confirmé un line-up inchangé pour la saison 2019-20 de Formule E.

Comme la saison dernière, ce sont

Six pole positions pour une seule victoire : le bilan 2018-19 de Nissan e.dams était perfectible, mais le potentiel était présent. Buemi, qui a arraché la deuxième place au championnat des pilotes grâce à une série de quatre podiums consécutifs (inégalée lors de cette campagne), a la ferme intention de rester aux avant-postes. Le pilote Toyota LMP1 demeure toutefois entouré d'incertitude, puisque deux E-Prix (dont le circuit reste à définir dans les deux cas) sont prévus en même temps que des courses de WEC – qui seraient prioritaires, selon nos informations.

"Nous avions un bon rythme en saison 5, et j'espère continuer sur cette lancée", déclare le Champion 2015-16. "Il y a de nouveaux motoristes qui arrivent en saison 6, mais nous avons bien plus d'expérience désormais, et cela va nous rendre plus compétitifs."

"C'est génial qu'Oliver reste mon coéquipier. La continuité est importante ; nous avons déjà un an d'expérience à travailler ensemble, ce sera donc extrêmement utile. Oliver était très compétitif l'an dernier. Je veux le battre, mais nous avons besoin que les deux pilotes soient rapides pour aider à tirer l'équipe vers le haut. Avoir un coéquipier rapide fait de moi un meilleur pilote."

Quant à Rowland, la victoire lui a échappé lors de cette première campagne en Formule E et il ne s'est classé que dixième au général, mais le Britannique évoluait régulièrement à l'avant du peloton et compte s'y maintenir.

"J'ai connu une très bonne première saison, mais il est désormais temps de me préparer comme il faut pour ma seconde année et revenir encore plus fort", commente Rowland. "J'ai abordé la saison 5 avec très peu d'expérience, mais je pense m'être relativement bien adapté. Je me sentais très à l'aise au sein de l'équipe et tout le monde m'a beaucoup soutenu."

"Ma première saison avec Seb était géniale. J'ai beaucoup appris de lui. J'espère que nous pourrons nous pousser dans nos retranchements et pousser l'équipe davantage. J'ai aussi beaucoup plus de temps pour me préparer et travailler avec l'équipe afin de comprendre comment faire correspondre la voiture à ma préférence encore davantage. Je pense que cela fera une grande différence. Je veux être encore plus compétitif cette saison et commencer à gagner des courses."

Au sein de l'écurie triple Championne de Formule E (lors des trois premières saisons), on se félicite de conserver un tel duo. "La remontée de Sébastien à la deuxième place en saison 5 et son esprit d'équipe font de lui un choix facile pour notre line-up de la saison 6. Oliver a montré qu'il apprenait très vite, et nous nous sommes rapidement habitués à voir son nom en haut de la feuille des temps. Nous avons un duo exceptionnel, aucun doute là-dessus", se délecte Michael Carcamo, directeur de la compétition chez Nissan, qui ne manque pas de féliciter Buemi pour la solidarité qu'il a montrée avec un Rowland jeté dans le grand bain : "Sébastien a fait l'impossible pour aider Oliver dans sa première année. Pour lui, il s'agissait de hisser l'équipe vers le haut, même les jours où Oliver était plus rapide."