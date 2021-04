Formule E

De discussion avec Todt dans un restaurant à championnat du monde : comment la Formule E est née

FORMULE E - D'une idée évoquée par Jean Todt et griffonnée sur une serviette par Alejandro Agag dans un restaurant parisien, la Formule E est devenue un Championnat du monde et a trouvé sa place aux côtés de la F1. Les débuts ont pourtant été difficiles, à l'image de l'accident ayant impliqué Nicolas Prost et Nick Heidfeld lors du tout premier ePrix.

00:06:07, il y a une heure