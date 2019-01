DS Techeetah : ce brake-by-wire inspiré par la Citroën Xsara WRC

Le système de brake-by-wire développé par l'écurie DS Techeetah pour la saison 2018-19 de Formule E est basé sur une solution utilisée par Citroën en WRC il y a une quinzaine d'années.

L'arrivée de la Gen2 en Formule E a ouvert des opportunités de développement au niveau du système de freinage arrière de la voiture, dont les caractéristiques clés sont désormais gérées électroniquement. DS a développé son propre système de brake-by-wire pour Techeetah, contrairement à la majorité des écuries, qui disposent des éléments monotypes fournis par l'entreprise allemande LSP.

Le constructeur tricolore l'a confirmé à Marrakech. Xavier Mestelan Pinon, directeur technique de DS, révèle que le système est un développement de celui utilisé par Citroën (dont descend la marque DS) pour son programme WRC en 2003 et 2004.

"Nous avons conçu notre propre système de brake-by-wire", explique Mestelan Pinon pour Motorsport.com, "et oui, il fonctionne très bien ! Nous le faisons nous-mêmes parce que nous avons l'expérience du passé et parce que nous pensons que c'est un avantage."

"Cela vient, comme moi, de notre ancien programme en rallye. Notre voiture de rallye avait l'ABS de 2003 à 2004, mais il est désormais interdit. Cela signifie toutefois que nous avions une grande expérience d'un tel système, bien que cela reste très difficile de faire notre propre brake-by-wire."

Mestelan Pinon minimise toutefois l'efficacité du système, suggérant que bien qu'utile, il n'est pas la raison première de la rapidité des Techeetah en ce début de saison.

"Franchement, je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle notre voiture est rapide", poursuit le Français. "Il est possible que ça aide, mais ce n'est pas la raison. Beaucoup de gens en parlent, mais je sais comment fonctionne la voiture, je sais où nous avons pris des risques, et ce n'est pas là-dessus."

Une autre écurie, qui serait Mahindra, aurait également produit son propre brake-by-wire. Phil Charles, manager technique chez Jaguar – une des équipes qui utiliseraient le système de freinage client –, suggère que malgré les avantages d'un brake-by-wire sur mesure, les logiciels utilisés par Jaguar permettent de nombreux gains en performance.

"Il est vrai que le système mécanique du brake-by-wire peut apporter des avantages, mais la cartographie et les logiciels autour du brake-by-wire sont également très ouverts", indique Charles. "Une équipe peut avoir une super configuration de brake-by-wire d'un point de vue mécanique, ou bien avoir fait du vraiment bon travail quant à la cartographie et aux logiciels. Ce qui est probablement le cas, c'est que les équipes dont on entend parler ont lancé leur programme tôt et ont travaillé très dur là-dessus. Alors elles en bénéficient."