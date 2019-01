EL1 - Frijns et Virgin en grande forme

B.V., Marrakech - Avec 5°C dans l'air, 7°C au sol et un soleil qui n'était même pas levé lorsque le feu est passé au vert, les conditions n'étaient clairement pas idéales pour ces Essais Libres 1 de l'E-Prix de Marrakech. Pour autant, après des premières séances perturbées par la pluie en Arabie saoudite, tous les concurrents n'avaient qu'un objectif : limer le bitume pour engranger des données.

"Ce ne sera pas au max, mais on arrive à comprendre la différence entre un circuit à 4°C et un circuit à 25°C", soulignait Jean-Éric Vergne pour Motorsport.com. "On va quand même rouler !" Sébastien Buemi renchérissait à notre micro : "Il y a plein de trucs que l'on peut faire : contrôler les puissances, contrôler la gestion de l'énergie. On va bosser sur ce qu'on peut. C'est sûr que la piste sera différente en qualifs."

Même si la piste sera effectivement différente à midi, la grande majorité des concurrents ont réalisé une ou plusieurs simulation(s) de qualifications à 250 kW de puissance, et c'est Robin Frijns qui a réalisé le meilleur chrono au volant de sa Virgin-Audi, auteur d'un 1'17"808.

Le Néerlandais devance le vainqueur de l'E-Prix d'Ad Diriyah, António Félix da Costa, et l'autre Virgin de Sam Bird, les trois hommes se tenant en un dixième à peine. Suivent Oliver Rowland, Oliver Turvey et les Jaguar de Mitch Evans et Nelson Piquet Jr.

Tous les concurrents ont parcouru 18 à 26 tours, ce qui ne manquera pas de faire plaisir à Sébastien Buemi, qui nous indiquait hier espérer "vraiment" que les essais se passent sans accroc pour valider de nombreuses évolutions, notamment au niveau du software, sur le groupe propulseur Nissan.

Des soucis pour Wehrlein

Le seul pilote victime de problèmes techniques majeurs a été Pascal Wehrlein, qui s'est immobilisé en bord de piste à deux reprises dans le dernier quart d'heure. Il est 22e à près de trois secondes de la référence.

Quelques sorties de piste ont été à déplorer dans l'échappatoire du virage 7, sans dommages pour Sam Bird, Jean-Éric Vergne et Lucas di Grassi, tout comme pour Tom Dillmann au virage 11. Quant à Mitch Evans, il a subi un léger contact avec le mur sans dégâts apparents.

Classement complet à venir