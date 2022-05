Formule E

ePrix de Berlin - Mortara : "Vergne n'avait plus assez d'énergie pour pouvoir me dépasser"

E-PRIX DE BERLIN - Le Suisse Edoardo Mortara (Venturi) a remporté la première course de l'ePrix de Berlin samedi devant le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) et le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes), toujours en tête du championnat du monde. Une course maîtrisée du départ jusqu'à l'arrivée, grâce à une parfaite gestion des "modes attaque", comme il l'a analysé au micro d'Eurosport.

00:01:12, il y a 11 minutes