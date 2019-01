Evans exaspéré par une "énorme opportunité manquée"

Mitch Evans, qui fait partie des victimes du tête-à-queue de Jean-Éric Vergne au départ de l'E-Prix de Marrakech, déplore une nouvelle opportunité manquée pour son équipe Jaguar Racing et lui.

B.V., Marrakech - Depuis son arrivée en Formule E (en même temps que Jaguar Racing pour la saison 3), s'est quelque peu fait une spécialité d'être extrêmement rapide en essais libres sans parvenir à concrétiser en course pour diverses raisons, comme en témoigne son unique podium en 26 participations – et encore, obtenu sur tapis vert.

Un tel scénario s'est répété au Maroc le week-end dernier, où Evans a signé le meilleur temps absolu de la journée de course en Essais Libres 2 et occupait la cinquième place lorsqu'il a été contraint par la monoplace en perdition de Jean-Éric Vergne de passer dans l'échappatoire du premier virage.

La manœuvre du pilote DS Techeetah ? "C'était un peu optimiste", concède Evans pour Motorsport.com. "Et inutile, parce qu'il était si rapide en Arabie saoudite qu'il n'avait pas besoin de prendre de tels risques. C'est sa décision, mais cela a gâché la course de plusieurs autres voitures, malheureusement."

Le Néo-Zélandais s'est retrouvé 15e lors de la première partie de l'épreuve et n'est ensuite parvenu à remonter qu'au neuvième rang, déplorant un diffuseur endommagé lors d'un contact consécutif à l'incident du premier virage. "Après ça, nous étions quand même vraiment rapides, nous gagnions des places, et même à la fin, j'en aurais récupéré encore plus si la voiture de sécurité n'était pas intervenue", affirme-t-il.

"Pour nous, c'est positif, mais c'est une énorme opportunité manquée. C'est dommage, nous jouons constamment de malchance. Malheureusement, cela fait deux saisons que ça se passe comme ça, mais c'est ainsi. Le plus important, c'est que la voiture est rapide. Nous abordons la prochaine course avec confiance."

Evans se félicite en effet du rythme "solide" de sa monoplace mais aussi de l'efficience du groupe propulseur Jaguar I-Type III, une qualité qui s'est selon lui confirmée sur le très rapide Circuit Moulay El Hassan : "J'en étais satisfait, en fait. Ce circuit est le véritable test du groupe propulseur, et je pense que c'était mieux que prévu. Espérons que c'est bon signe pour les courses à venir."