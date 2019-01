Fittipaldi en quête d'un programme 2019, malgré la contrainte Haas

Pietro Fittipaldi continue de rechercher un programme de course pour la saison 2019, ce qui n'a rien d'évident compte tenu des contraintes que représente son rôle de pilote d'essais chez Haas.

"Il ne courra dans aucune autre discipline. [...] Du moins, s'il court quelque part, ce ne sera pas en même temps que la F1. [...] Il peut être absent pour quelques courses, je ne veux pas détruire une opportunité de courir ailleurs ni entraver sa carrière." Lorsque Günther Steiner avait été interrogé en détail sur le rôle endossé par chez Haas F1 Team en 2019, le directeur de l'écurie américaine s'était montré un peu déroutant dans sa réponse.

Qu'en dit le principal intéressé ? Fittipaldi confirme que Haas est sa "priorité", mais qu'il recherche un programme de course en parallèle... lequel sera difficilement à temps plein, en raison des 21 Grands Prix de Formule 1 où sa présence sera requise sur le simulateur.

"Le rôle en Formule 1 avec Haas est ma priorité, cela va me prendre beaucoup de temps et je souhaite ardemment faire du bon travail pour l'équipe", déclare l'Américano-Brésilien pour Motorsport.com. "Je veux également un programme de course pour rester actif, quelque part où je peux être compétitif dans une bonne équipe et jouer la victoire."

"Cela va être difficile de faire une saison complète, cela dit, en raison de mon rôle chez Haas : il n'y a qu'un certain nombre de jours que je peux manquer. De plus, au niveau du calendrier F1, je vais faire des essais mais je vais aussi être sur le simulateur. Nous n'avons pas encore décidé, mais mon programme principal est clairement chez Haas, c'est ça le plus important."

Fittipaldi a également la Super Licence en ligne de mire, mais a besoin de 20 points pour l'obtenir. Il s'agit donc également de trouver un programme qui lui permette d'acquérir ces précieuses unités, avant que n'expirent les 20 déjà engrangées grâce au titre de Formule V8 3.5 en 2017.

"Nous travaillons là-dessus", confirme-t-il. "Les points de Super Licence sont importants, bien sûr, car l'objectif n'est pas seulement d'être pilote d'essais mais de courir en Formule 1. C'est quelque chose que nous étudions." Cela pourrait correspondre, par exemple, aux Formula European Masters (ex-F3 Europe), où Fittipaldi courait déjà en 2015, mais où 25 unités sont à prendre pour le Champion (20 pour son dauphin) avec un seul meeting en même temps qu'un Grand Prix de Formule 1.

Deuxième test en Formule E à Marrakech

Pilote éclectique qui est apparu en IndyCar, en Super Formula et en WEC lors d'une saison 2018 perturbée par un accident grave aux 6 Heures de Spa-Francorchamps (il avait subi des fractures aux jambes), Fittipaldi vient par ailleurs d'effectuer son deuxième Rookie Test en Formule E, auquel il a participé – comme l'an dernier – avec Jaguar Racing.

Menant un "programme d'essais très intensif" au volant de la Jaguar I-Type III, le pilote de 22 ans a pu faire connaissance avec la Gen2 pendant 79 tours. Son verdict ? Une monoplace "assez instable", "difficile à piloter" et "qui ne pardonne pas grand-chose". Par rapport à la Gen1, "il faut être beaucoup plus doux sur l'accélérateur".

Quant à savoir si la Formule E fait partie de ses objectifs directs pour un baquet en 2019-20, Fittipaldi se contente de chanter les louanges du championnat en concluant : "Bien sûr, la Formule E est un championnat auquel je m'intéresse, et je pense que c'est le cas de tous les pilotes."