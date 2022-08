Le pilote portugais Antonio Felix da Costa pilotera pour Porsche à compter de la saison 2023 du championnat du monde de Formule électrique, a indiqué le constructeur allemand lundi.

Da Costa, 30 ans, pilotait auparavant pour l'écurie franco-chinoise DS-Techeetah aux côtés du Français Jean-Eric Vergne. Il est l'un des vétérans de ce championnat auquel il participe depuis sa création en 2015.

Ad

Il y a été couronné en 2020, alors que cette discipline n'était pas encore un championnat du monde, et a remporté au total 7 ePrix. Il a également remporté les 24 heures du Mans dans la catégorie LMP2 cette année.

Seoul ePrix Vandoorne : "Champion du monde ? C'est le meilleur sentiment qu'on puisse vivre" IL Y A UN JOUR

"C'est comme un rêve devenu réalité. J'espère pouvoir gagner de nombreuses courses pour l'équipe", a-t-il indiqué cité dans le communiqué. Il va y remplacer le pilote allemand André Lotterer aux côtés d'un autre pilote allemand, Pascal Wehrlein.

De nouvelles monoplaces électriques plus légères et plus puissantes, appelées "Gen3", seront alignées à partir de la saison prochaine.

Le championnat du monde 2022, qui s'est conclu dimanche, a vu la victoire du belge Stoffel Vandoorne chez les pilotes et de Mercedes chez les constructeurs. La marque à l'étoile va toutefois quitter cette compétition l'année prochaine et a vendu son équipe à McLaren, un autre acteur de la Formule 1 qui a décidé de s'engager également en Formule E.

jld/gk

Formule E Formule E: Classement de la 2e course de Seoul et du championnat du monde IL Y A UN JOUR