Formule E: DS Automobiles se réengage de 2022 à 2026

Avec l'écurie chinoise Techeetah, la marque française est triple championne en titre chez les pilotes avec le Français Jean-Eric Vergne en 2017-2018 et 2018-2019, puis le Portugais António Félix da Costa en 2019-2020, ainsi que double championne en titre chez les constructeurs. La saison 2022-2023 de FE verra l'introduction d'une troisième génération de monoplaces 100% électriques, dite "Gen3", à la fois plus légères, plus puissantes et plus rapides à charger. Outre Mahindra et DS, McLaren dispose d'une option pour intégrer la discipline à cette date, alors que Audi et BMW la quitteront fin 2021.