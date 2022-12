Nouvelle alliance avec Penske, nouveau duo de pilotes avec le champion en titre belge Stoffel Vandoorne associé au double champion français Jean-Eric Vergne et nouvelle génération de voitures: DS attaque la prochaine saison de Formule E avec l'ambition de retrouver les sommets.

Plus légère, plus puissante et plus rapide, la Gen3, troisième génération de monoplaces électriques depuis les débuts de la Formule E en 2014, doit marquer une nouvelle ère la saison prochaine, qui débutera à Mexico le 14 janvier.

Et comme à chaque refonte technique, chaque constructeur cherche l'idée pour écraser la concurrence. Le français DS, qui a présenté jeudi à Versailles sa nouvelle E-TENSE FE23, compte pour cela sur son nouveau partenariat avec l'Américain Penske, qui remplace le Chinois Techeetah, pour les quatre prochaines saisons.

Du noir et de l'or, DS garde ses couleurs pour défendre ses chances. Autrement, tout change, avec aussi sa recrue, le champion du monde en titre Stoffel Vandoorne, libre après le départ de Mercedes de la catégorie.

"Pour moi le choix était assez clair", a expliqué le Belge de 30 ans, "c'est une équipe qui a énormément d'expérience en Formule E, ils ont gagné beaucoup de championnats (deux titres pilotes, deux titres équipes en 2019 et 2020, NDLR), beaucoup de courses en Gen2, et j'espère qu'on aura toutes les capacités pour pour pouvoir se battre de nouveau devant".

- Tests à Valence en décembre -

DS veut revivre ses heures de gloire en associant Vandoorne à son autre pilote, le Français de 32 ans Jean-Eric Vergne ("JEV"), deux fois titré en 2018 et 2019.

Attaquant cette saison comme seul double champion, JEV veut utiliser ce vécu: "c'est toujours un avantage, l'expérience. Quelque chose qu'on ne peut pas acquérir avec le talent, ni le travail."

"Mais la chose la plus importante c'est le travail, la deuxième, c'est le talent et le troisième, c'est l'expérience, résume-t-il, et si on arrive à mettre ensemble ces trois éléments, la réussite n'est jamais très loin".

Reste à connaître aussi l'autre élément primordial: la performance de la voiture vis-à-vis des concurrents, avec une première idée lors des tests officiels à Valence (Espagne) du 13 au 16 décembre.

En attendant, dans les ateliers de DS Performance à Versailles, les mécanos donnent les derniers tours de vis. La batterie de 280 kg est intégrée dans la monoplace, qui sera la plus légère de la petite histoire de la Formule E - 840 kg.

La nouvelle Formule E peut potentiellement atteindre des vitesses de 320 km/h, même si elle sera contrainte par les circuits urbains et serrés qu'elle empreinte, et devrait plutôt rouler à 270 km/h au maximum en course.

Surtout, la Gen3 sera beaucoup plus efficace avec plus de 40 % de l'énergie utilisée durant une course provenant de la régénération au freinage, et plus puissante (350 kW au lieu de 250 kW). Elle aura pour la première fois un moteur à l'avant en plus de celui à l'arrière.

"C'est le challenge de cette nouvelle voiture, avec toute la partie qui est liée au freinage et à la régénération d'énergie", explique Nicolas Mauduit, directeur adjoint de l'écurie.

Seuls des freins hydrauliques sont présents à l'avant. Pour le reste, "c'est le moteur qui ralentit la voiture lui-même et en ralentissant, il récupère de l'énergie pour pouvoir recharger la batterie", continue-t-il.

En FE, les batteries, les monocoques, la carrosserie et les pneus sont identiques pour toutes les écuries. Pour se démarquer, les équipes comptent sur la partie "software" et notamment la gestion de ce freinage.

"C'est une partie vraiment clé du succès cette année. Le constructeur qui arrivera le mieux à exploiter cet élément gagnera le championnat", estime Nicolas Mauduit.

Au-delà de l'aspect sportif, tout cela "permettra demain d'avoir des batteries plus compactes, plus légères, moins chères, pour la voiture de Monsieur (et Madame) Tout-Le-Monde".

