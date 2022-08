Le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) a remporté samedi la première course de l'ePrix de Formule électrique de Séoul et reste en course pour le titre qui se décidera lors de la 2e course dimanche.

Il a devancé le Britannique Oliver Rowland (Mahindra) et le Brésilien Luca Di Grassi (Venturi). Il s'agit de la 4e victoire cette saison de Mitch Evans, 28 ans, et de la 5e depuis qu'il court en Formule électrique.

Ad

Le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes) a terminé 5e et reste en tête du championnat avec 195 points, soit 21 d'avance sur Evans alors que 29 points restent à distribuer dimanche (25 pour une victoire, trois pour la pole position et un pour le record du tour).

Formule E Formule E: une première olympique à Séoul pour décider du titre HIER À 06:26

Un gros accident impliquant sept voitures a eu lieu au premier tour d'une piste encore humide. Sans gravité pour les pilotes, il a toutefois vu le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes) rester de longues minutes coincé dans sa voiture qui s'est retrouvée sous celle du Suisse Sebastien Buemi (Nissan).

Après un drapeau rouge, un 2e départ a eu lieu, qui a vu Evans s'élancer en tête devant le poleman Rowland pour ne plus la quitter.

Le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) est éliminé de la course au titre après avoir terminé 6e, tout comme le Suisse Edoardo Mortara (Venturi) contraint à l'abandon sur crevaison.

Du côté des équipes, Mercedes est toujours en tête du championnat avant la dernière course devant Venturi et DS-Techeetah.

La 16e et dernière course du championnat du monde 2022 aura lieu sur ce même circuit dimanche avec un départ à 09h00 (heure française).

. Classement de la 1re course de l'ePrix de Séoul, 15e manche sur 16 du championnat du monde de Formule Electrique:

1. Mitch Evans (NZL/Jaguar) en 1 heure 29 min 55 secondes

2. Olivier Rowland (GBR/Mahindra) +0.820

3. Lucas di Grassi (BRA/Venturi) +1.393

4. Jake Dennis (GBR/Andretti) +1.902

5. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) +2.470

6. Jean-Eric Vergne (FRA/DS-Techeetah) +3.957

7. Pascal Wehrlein (GER/Porsche) +4.149

8. Robin Frijns (NED/Envision) +4.508

9. Antonio Felix da Costa (PRT/DS-Techeetah) +4.970

10. Nick Cassidy (NZL-Envirion +5.325

...

13. Norman Nato (FRA/Jaguar) +57.545

. Classement provisoire du championnat du monde pilotes après 15 courses sur 16:

1. Stoffel Vandoorne (BEL) 195 points

2. Mitch Evans (NZL) 174

3. Edoardo Mortara (SUI) 144

4. Jean-Eric Vergne (FRA) 136

5. Lucas di Grassi (BRA/Venturi) 126

...

. Classement provisoire du championnat du monde constructeurs après 15 courses sur 16:

1. Mercedes: 301 points

2. Venturi 270

3. DS-Techeetah: 254

4. Jaguar: 225

5. Envision: 177

jld/gk

NISSAN MOTOR

MAHINDRA & MAHINDRA

Porsche

Jaguar

London ePrix Le 2e ePrix de Londres pour Di Grassi, Vandoorne s'envole au championnat : le dernier tour de course 31/07/2022 À 17:20