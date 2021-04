Le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes) s'est imposé en patron dimanche dans le second ePrix de Rome, 4e manche de la saison de Formule E, qu'il a menée pendant la majeure partie de la course, devant le Britannique Alexander Sims (Mahindra) et l'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche).

L'ancien pilote McLaren en Formule 1, auteur du meilleur tour en course, a semblé intouchable sur le circuit urbain romain, après un premier ePrix samedi où il avait multiplié les mésaventures. Parti en pole-position, le Belge avait été victime d'un accrochage au premier tour d'une course finalement remportée par le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah). Après une bonne remontée, il avait à son tour perdu le contrôle de sa monoplace et avait abandonné.

"Hier, j'étais haut après la pole position, et puis finalement j'ai fini tout en bas en ne terminant pas la course. Finir ce week-end sur un bon résultat, ca fait vraiment plaisir", a commenté Vandoorne, qui a connu une dernière frayeur à quelques tours du drapeau à damier, quand un crash de René Rast (Audi) a provoqué la sortie de la voiture de sécurité.

"Ce n'était pas la meilleure sensation, surtout après avoir réussi à creuser l'écart et disposer d'une avance confortable. Mais je devais simplement rester concentré, ne pas faire d'erreur sur le dernier tour et ramener la voiture à la maison, ce que j'ai fait", a commenté le vainqueur du jour.

Alexander Sims a davantage lutté pour finalement monter sur la deuxième marche du podium. "C'est une super sensation", s'est réjoui le Britannique, qui s'est dit "optimiste" pour la suite de la saison.

"Il n'y avait pas grand chose que je puisse faire", a confié Pascal Wehrlein, 3e. "Stoffel était sur une autre planète aujourd'hui", a reconnu l'Allemand, qui a bénéficié du déclassement après course du Français Norman Nato (Rokit Venturi), disqualifié pour avoir utilisé trop d'énergie.

Son coéquipier le Suisse Edoardo Mortara prend la 4e place, devant l'Allemand Maximilian Guenter (BMW, 5e) et le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar, 6e). Jean-Eric Vergne, 11e, a échoué à la porte des points.

. Classement du 2e ePrix de Rome, 4e manche de la saison

1. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) 46:52.603

2. Alexander Sims (GBR/Mahindra) à 0.666

3. Pascal Wehrlein (GER/Porsche) 2.346

4. Edoardo Mortara (SUI/Rokit) 5.018

5. Maximilian Guenther (GER/BMW) 5.305

...

. Classement du championnat du monde des pilotes après 4 manches

1. Sam Bird (GBR/Jaguar) 43 points

2. Mitch Evans (NZL/Jaguar) 39

3. Robin Frijns (NED/Virgin Racing) 34

4. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes)

5. Nyck de Vries (NED/Mercedes) 32 pts

