Formule E - Wehrlein perd la victoire sur le fil face à Di Grassi à Mexico

Le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi) a remporté le ePrix de Mexico samedi au terme d'une fin de course invraisemblable où il a dépassé in extremis l'Allemand Pascal Wehrlein. Sur le fil, Di Grassi s'est faufilé pour passer Wehrlein sur la ligne, alors que ce dernier était tombé en panne dans les derniers mètres.

Le pilote allemand avait signé sa première pole position pour sa troisième course seulement en Formule électrique. Loin de l'emporter, il a fini 6e seulement, pénalisé de cinq secondes pour avoir coupé une chicane dans le dernier tour. C'est donc Antonio Felix Da Costa qui a terminé deuxième, tandis qu'Edoardo Mortara a complèté le podium.

Au classement général, le Belge Jérôme d'Ambrosio (53 points), quatrième dans les rues de la capitale mexicaine, devance Da Costa et Sam Bird.

Vidéo - Une course mouvementée, un final en apothéose entre Di Grassi et Wehrlein : Mexico a vibré 04:09

Piquet dans le mur

Di Grassi a pris le meilleur envol à l'extinction des feux mais Wehrlein lui a immédiatement coupé la porte, et Rowland a plongé à l'intérieur avec un freinage extrêmement tardif pour s'emparer de la deuxième place derrière l'Allemand ! Massa, quant à lui, a rétrogradé au sixième rang, devancé par . Aucun incident n'a été à déplorer lors du premier tour.

En revanche, dans la boucle suivante, ce fut le chaos, avec d'une part des accrochages entre avant de s'immobiliser contre le mur. La Jaguar était détruite, et la Techeetah et la BMW partiellement abîmées. Le drapeau rouge a été agité, et les mécaniciens de DS Techeetah se sont attelés à réparer le côté droit de la monoplace de Vergne.

La course a finalement repris ses droits 25 minutes plus tard. Wehrlein menait devant Rowland, Di Grassi, Buemi, Félix da Costa, Massa, Mortara, Lotterer, D'Ambrosio et Vergne.

Buemi, Massa, Mortara, Lotterer, D'Ambrosio et Vergne ont profité de la présence initiale du Safety Car pour activer le mode attaque, mais la voiture de sécurité a ensuite fait un deuxième tour de piste, leur faisant perdre près de deux précieuses minutes à 225 kW. Car Wehrlein, Rowland, Di Grassi et Félix da Costa l'ont activé au tour suivant ! Le Portugais a profité de son avantage pour attaquer Buemi, mais ce dernier s'est défendu de manière robuste.

Beaucoup de pénalités distribuées

Après 15 tours de course, Wehrlein comptait une demi-seconde d'avance sur Rowland, deux sur Di Grassi, quatre sur Buemi, cinq et demie sur Félix da Costa, six et demie sur Massa et sept sur et Sims, de la 14e à la 17e place.

López, juste devant eux, a écopé d'un drive through pour un surplus de puissance à la régénération et d'une pénalité de dix secondes pour un excès de vitesse dans les stands. L'Argentin allait ensuite recevoir cinq secondes supplémentaires pour avoir coupé la ligne blanche à l'entrée de la pitlane... a également sanctionné d'un drive through pour avoir utilisé le FanBoost trop tôt, et de cinq secondes pour avoir alors profité d'un niveau d'énergie trop élevé, mais il n'était que 18e de toute façon.

À l'issue du 25e tour, le top 3 se tenait en une seconde, et Di Grassi a utilisé son FanBoost pour lancer une attaque infructueuse sur Rowland. Plus loin, et a rétrogradé au 17e rang.

Alors que le top 5 se tenait en deux secondes et demie, Félix da Costa a activé le mode attaque pour la deuxième fois et s'est lancé à l'assaut de Buemi. Ce dernier s'est doté de l'attack mode quelques instants plus tard, non sans avoir dû repousser une attaque dans le stadium. Di Grassi a fait de même, puis Rowland, mais ce dernier n'est pas parvenu à rester devant le Brésilien, et il a ensuite subi une touchette avec son coéquipier !

Vidéo - Di Grassi : "C'était la plus belle course de ma carrière" 00:52

Wehrlein et les Nissan en manque d'énergie

Di Grassi était désormais le seul rival réaliste de Wehrlein pour la victoire et lui a imposé une pression incessante, les deux hommes disposant à ce moment-là de 225 kW. Le Champion 2016-17 n'a toutefois pas trouvé l'ouverture.

La gestion de l'énergie a toutefois posé en fin de course alors que plusieurs concurrents étaient en manque d'énergie. C'était le cas des Nissan, qui étaient troisième et quatrième et ont chuté en fond de classement après avoir entamé le dernier tour avec 1% d'énergie restante ; c'était également le cas du leader Wehrlein, avec 1% de moins que Di Grassi, qui a continué à attaquer plus fort que jamais et a doublé son adversaire à quelques mètres de la ligne d'arrivée, alors que la Mahindra utilisait ses ultimes kW d'énergie !

Cependant, le rookie a de toute façon eu cinq secondes de pénalité pour avoir coupé la chicane sans s'arrêter dans le dernier tour. Ce sont donc Félix da Costa et Mortara qui complètent le podium devant d'Ambrosio, Lotterer, Wehrlein, Evans, Massa, Bird et Abt.