Le pilote français était pilote de réserve pour Venturi depuis 2018 et prendra la place du Brésilien Felipe Massa qui a quitté l'écurie à l'issue de la saison 2020.

"Ces deux dernières années, nous nous sommes construit des bases très solides et nous partageons les mêmes ambitions pour l'avenir. Je tiens à remercier Susie Wolff et l'équipe d'avoir cru en mes capacités et de m'offrir cette chance de participer au Championnat du monde FIA Formule E", a indiqué Norman Nato, cité dans le communiqué.