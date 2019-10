Hamilton n'a "aucun intérêt" pour la Formule E et répond aux critiques

Lewis Hamilton a décliné la possibilité d'essayer un jour une Formule E, et répondu à ceux qui l'accuse d'hypocrisie dans son combat pour l'avenir de la planète.

Lire aussi :

Vergne : Il serait "logique" pour Hamilton de rejoindre la FE

Mettant en avant ses choix de vie – particulièrement son régime vegan – sur ses réseaux sociaux, Hamilton a dernièrement fait le choix de s'impliquer autant que possible pour lutter face au dérèglement climatique et à l'épuisement des ressources. Il admet que cette posture n'a rien d'évident et qu'elle peut paraître difficile à comprendre pour des observateurs extérieurs à la F1, et il a d'ailleurs essuyé de nombreuses critiques suite à ses prises de position.

Vettel et Pérez veulent que la F1 fasse plus