Hartley rejoint Dragon pour la saison 2019-2020 de Formule E

L'ancien pilote Toro Rosso en Formule 1 et vainqueur des 24 Heures du Mans Brendon Hartley va rejoindre l'équipe Dragon Racing pour la prochaine saison de Formule E.

Il était initialement candidat à un baquet chez Porsche mais c'est finalement André Lotterer qui a été retenu pour faire équipe avec Neel Jani.

"Je suis heureux de relever un nouveau défi en Formule E avec Dragon Racing. La Formule E est totalement différente de toutes les autres disciplines auxquelles j'ai participé, mais j'espère que mon expérience dans de nombreuses catégories avec la gestion de l'énergie va porter ses fruits et me donnera une longueur d'avance en tant que rookie."

"J'ai toujours été fan des circuits urbains et la FE en compte quelques uns des plus fous que j'ai pu voir. Cela, en plus de certains des meilleurs pilotes et constructeurs mondiaux, en fait un championnat excitant. J'ai déjà commencé à travailler avec une grande partie de l'équipe Dragon et j'ai la forte sensation que nous pouvons vivre des succès ensemble lors de la saison à venir."

Le nom de l'équipier de Hartley n'est pas connu tout comme la réponse à la question de savoir lequel de ses deux engagements prendra le pas sur l'autre dans les cas de clashs entre FE et WEC.