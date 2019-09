La Formule E a ajouté Jakarta à son calendrier 2019-2020

La Formule E a ajouté Jakarta au calendrier de sa saison 2019-2020, avec une modification de la fin de saison en conséquence.

avec la capitale était en cours pour la saison suivante.

Lire aussi :

Le fils de Ralf Schumacher va remplacer Peroni en F3

Selon nos informations, l'épreuve de Jakarta devrait avoir lieu après le premier E-Prix de Séoul le 3 mai. La course de Berlin, qui devait initialement avoir lieu fin mai, sera repoussée en juin. La manche de New York devrait désormais être placée au 11 juillet et les deux courses de Londres concluraient la saison comme prévu les 25 et 26 juillet. Ce calendrier révisé devrait être confirmé lors du Conseil Mondial du Sport Automobile début octobre.

Deux épreuves restent à confirmer pour le début de la saison 2019-2020. Selon les informations de Motorsport.com, la manche prévue le 14 décembre, et qui entre en conflit avec la course de WEC à Bahreïn, sera annulée, alors que celle prévue le 21 mars, normalement l'E-Prix de Sanya, sera avancée d'une semaine, pour éviter un clash avec Sebring en Endurance.

S'il reste possible pour la première d'être ajoutée plus tard au calendrier, à une différente date, l'incertitude plane quant à la ville qui pourrait l'accueillir. Marrakech pourrait être une option.