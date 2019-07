Le volant de Bird chez Ferrari en WEC reste incertain

Ferrari AF Corse n'a pas encore pris de décision quant à la présence du Britannique en WEC la saison prochaine, en raison des calendriers peu arrangeants entre l'Endurance et la Formule E.

ne devrait pas participer à la totalité de la saison 2019-2020 du WEC avec Ferrari AF Corse, en raison des nombreuses dates qui entrent en conflit avec le calendrier de la Formule E. Le constructeur italien attend l'issue des discussions en cours entre les organisateurs des deux championnats, qui cherchent à arranger la situation tant que possible, avant de confirmer la présence du pilote britannique. Bien que cela ne soit pas encore officialisé, Bird disputera selon toute vraisemblance une nouvelle saison de Formule E sous les couleurs de l'équipe Envision Virgin.

"Sam veut vraiment continuer en Formule E, alors nous sommes encore en discussions à cause des clashs", a fait savoir à Motorsport.com un porte-parole de Ferrari. "Il a manqué la course de WEC du Nürbrugring en 2017, mais deux clashs, ça poserait problème et entraînerait probablement une modification de son contrat. Nous devons attendre peut-être une dizaine de jours afin de comprendre les calendriers avant de prendre une décision."

Pour le moment, Sam Bird ne figure pas la liste des engagés pour les 4 Heures de Silverstone, qui ouvriront la saison 2019-2020 du WEC. En revanche, il est annoncé présent pour le Prologue qui aura lieu la semaine prochaine, toujours sur la Ferrari AF Corse #71 aux côtés de . Chez Ferrari, on assure "à 99%" que Bird devrait rester un pilote d'usine comme il l'est depuis 2016, en dépit des éventuels changements évoqués. Son futur programme pourrait comporter des courses en GT3 ainsi qu'une présence lors des épreuves les plus longues du WEC, afin de s'accommoder des conflits de calendrier.

Pour remplacer Bird, plusieurs hypothèses seraient à l'étude, parmi lesquelles la piste menant à .

