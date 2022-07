Lucas Di Grassi (Venturi) s'est imposé dimanche sur la deuxième course de l'ePrix de Londres. Le Brésilien a devancé le Britannique Jake Dennis (Andretti), vainqueur de la première course samedi, et l'autre pilote Mercedes, le Néerlandais Nyck de Vries. Le Français Jean-Éric Vergne (DS-Techeetah) et le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar), qui comptaient parmi les principaux rivaux de Vandoorne, ont été contraints à l'abandon.

Le Français a abandonné dans les premiers tours tandis que Mitch Evans a lui été contraint de se retirer à cause de problèmes mécaniques dans les derniers. Vandoorne compte désormais 36 points d'avance au championnat sur Evans (149). Suivent le Suisse Edoardo Mortara (144) et Vergne (128). Les deux dernières manches du championnat du monde de Formule électrique auront lieu les 13 et 14 août à Séoul.

Classement de la deuxième course de l'ePrix de Londres, quatorzième manche sur seize du championnat du monde de Formule électrique:

1. Lucas Di Grassi (BRA/Venturi) 49:28.805

2. Jake Dennis (GBR/Andretti) à 3.191

3. Nyck de Vries (NED/Mercedes) à 4.508

4. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) à 10.358

5. Antonio Felix da Costa (PRT/DS-Techeetah) à 13.946

6. Sébastien Buemi (SUI/Nissan) à 20.399

7. Robin Frijns à 20.850

8. Sam Bird (GBR/Jaguar) à 21.748

9. Sergio Sette Câmara (BRA/Dragon-Penske) à 28.913

10. Pascal Wehrlein (GER/Porsche) à 29.685

...

Principaux abandons: Jean-Éric Vergne (FRA/DS-Techeetah), Mike Evans (NZL/Jaguar)

. Classement provisoire du championnat du monde après quatorze courses sur seize

1. Stoffel Vandoorne (BEL) 185 points

2. Mitch Evans (NZL) 149

3. Edoardo Mortara (SUI) 144

4. Jean-Eric Vergne (FRA) 128

5. Antonio Felix da Costa (PRT) 116

6. Lucas di Grassi (BRA/Venturi) 112

7. Robin Frijns (NED) 110

8. Nyck de Vries (NED/Mercedes) 106

9. Jake Dennis (GBR/Andretti) 97

10. Pascal Wehrlein (GER/Porsche) 65

