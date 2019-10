López frustré d'être remplacé par des rookies

José María López ne cache pas sa déception vis-à-vis de l'écurie Dragon Racing, qui a recruté deux pilotes débutants pour la saison 2019-20 de Formule E, le laissant sur le carreau.

L'aventure s'arrête peut-être ici pour qui multipliait jadis les podiums.

López avait débuté aux côtés de , qui n'a même pas disputé toutes les courses.

Un véritable jeu de chaises musicales a vu Günther s'emparer du baquet BMW i Andretti laissé vacant par , précédemment pilote de réserve Audi. Tous deux ont une certaine expérience de la Formule E en essais mais vont faire leurs débuts en E-Prix.

"Franchement, je suis déçu par la décision de Dragon de choisir deux pilotes sans expérience", déplore López auprès de Motorsport.com. "Cela n'a pas été une très bonne année pour moi, je n'ai pas eu de chance, mais quand j'avais la performance j'étais plus rapide que mon coéquipier [le score était de 6-4 en qualifications face à Günther, à l'avantage de López, ndlr]. C'est comme ça. J'ai fait de mon mieux pour rester, et je suis content de ce que je fais maintenant."

Lorsque nous lui demandons si son poste de pilote Toyota en WEC a posé problème, López souligne qu'il a été remplacé par Brendon Hartley, son coéquipier en LMP1, qui devrait pourtant être absent à Sanya pour cause de 1000 Miles de Sebring. Nico Müller, quant à lui, est engagé en DTM et fera donc l'impasse sur l'E-Prix de New York en raison d'un autre conflit de date.

"Jaguar a pris Calado et Dragon a pris Brendon, qui a exactement le même programme que moi. Je comprends que j'ai connu une mauvaise année, mais je n'aime pas qu'ils me disent une chose et qu'après ce soit le contraire. Je préfère qu'ils me disent simplement que mon année a été mauvaise. C'est correct. Mais là, on m'a dit que les clashs avec le WEC allaient compliquer les choses. Au final, ça n'était pas le problème", déplore López.

est en effet un autre pilote qui ne sera pas présent à Sanya pour cause de WEC avec Ferrari, lui qui va faire ses débuts en Formule E chez Jaguar. "C'était complexe, essayer de trouver la meilleure solution pour les deux parties et moi", analyse le Britannique à notre micro. "Nous avons trouvé un bon compromis, cela a simplement pris beaucoup de temps, beaucoup d'avocats."

"Je veux remercier Jaguar de cette opportunité, car je sais qu'Alex [Lynn] a fait du très bon travail en fin d'année dernière, et ce jeu-là est très politique d'une certaine manière. Cela dit, l'équipe a vu de la vitesse en moi, surtout en qualifications. C'est à moi d'être performant ; je pense que la voiture sera capable de gagner, donc cela dépend surtout de mon niveau de performance. On verra, je pourrais m'avérer très mauvais ! On ne sait jamais avant de véritablement débuter."

Engagés en LMP2, António Félix da Costa (DS Techeetah) et , pilote Nissan e.dams en FE et Toyota en WEC, penche en faveur du manufacturier japonais mais demeure incertain.

