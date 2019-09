Mercedes présente ses pilotes et sa livrée pour la Formule E

L'équipe Mercedes de Formule E, nouvelle venue dans la discipline, a présenté son organisation, ses pilotes ainsi que ses couleurs pour la saison 2019-2020.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

À l'aube de sa toute première saison en Formule E, Mercedes a levé le voile sur son équipe d'usine qui rejoindra la discipline 100% électrique de la FIA. Le constructeur allemand a profité du Salon automobile de Francfort pour faire cette présentation, qui permet d'en savoir plus également sur l'organisation qui sera adoptée.

Côté couleur, pas de surprise : ce seront bien deux Flèches d'Argent qui seront au départ des E-Prix pour la saison 2019-2020. Pour ce qui est des pilotes, l'une d'entre elles sera confiée à , qui va faire son arrivée dans la discipline.

Lire aussi :

Günther remplace Félix da Costa chez BMW i Andretti

Alors que Toto Wolff sera PDG de la structure Mercedes-Benz Formula E Ltd, les affaires courantes et le management quotidien de l'équipe reviendront à Ian James, nommé directeur général et team principal après voir dirigé de 2011 à 2015 le département moteur HPP de Mercedes Motorsport. Il est d'ailleurs à noter que le groupe propulseur utilisé par le constructeur allemand a été développé par la même structure que celle qui conçoit les unités de puissance turbo hybrides en Formule 1. HWA prendra en charge l'assemblage ansi que l'exploitation en piste des monoplaces, tout en recevant un soutien logistique de l'écurie F1 basée à Brackley.

Mercedes a désormais jusqu'à la fin du mois d'octobre pour faire homologuer son groupe propulseur par la FIA, dans la foulée des premiers essais officiels prévus à Valence le mois prochain. Des tests privés ont depuis déjà eu lieu, notamment sur les circuits de Varano (Italie) et Majorque (Espagne). Outre Vandoorne et De Vries, a participé à ces tests et devrait rester impliqué dans la structure d'une manière ou d'une autre.

Le plateau 2019-2020

Nissan e.dams Sébastien Buemi Oliver Rowland Audi Lucas di Grassi Daniel Abt Mahindra NC NC Envision Virgin Racing Sam Bird Robin Frijns DS Techeetah Jean-Éric Vergne Antonio Felix da Costa Dragon Brendon Hartley NC Jaguar NC NC NIO NC NC Venturi Felipe Massa Edoardo Mortara BMW Andretti Maximilian Gunther NC Mercedes Stoffel Vandoorne Nyck de Vries Porsche André Lotterer Neel Jani

* En italique figurent les pilotes pressentis mais non confirmés officiellement.