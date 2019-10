Tom Dillmann remplacé chez NIO 333

Tom Dillmann ne participera pas à la saison 2019-20 de Formule E, ayant perdu son baquet au sein de l'écurie NIO (rebaptisée NIO 333).

NIO va aligner un line-up composé du vétéran , qui n'est pas parvenu à entrer dans le top 10 l'an passé au volant de la monoplace la moins compétitive du plateau, se retrouve donc sans volant.

"Je suis très heureux de faire mon retour sur la grille avec NIO 333 FE Team", déclare Ma pour Motorsport.com. "La dernière fois que j'ai couru [en FE], c'était avec la Gen1. Je vais piloter la Gen2 pour la première fois à Valence, et il me faudra un peu de temps pour m'y habituer. Bien sûr, la Gen2 est bien plus évoluée en matière de technique, notamment au niveau de la puissance."

Lire aussi :

López frustré d'être remplacé par des rookies

"C'était extrêmement difficile pour l'écurie l'an dernier", poursuit-il, alors que NIO n'a marqué que sept points en 2018-19, le pire total d'une équipe de Formule E sur une saison. "L'écurie entière a été reconstruite avec un nouveau groupe propulseur. Nous aurons donc beaucoup à apprendre."

NIO 333 a par ailleurs dévoilé une nouvelle livrée, qui conserve le blanc et le turquoise de l'an passé, avec des pontons toutefois repeints en bleu marine. Cette monoplace fait ce matin ses premiers tours de roue en public à l'occasion des essais collectifs de Valence.

Après une heure d'essais, c'est (Jaguar) dans la chicane temporaire installée sur la ligne droite des stands.

Cliquez sur les flèches pour passer d'une photo à l'autre.

NIO 333 FE Team, NIO FE-005

NextEV

NIO 333 FE Team, NIO FE-005

NextEV

NIO 333 FE Team, NIO FE-005

NextEV

NIO 333 FE Team, NIO FE-005

NextEV

NIO 333 FE Team, NIO FE-005

NextEV

NIO 333 FE Team, NIO FE-005

NextEV

NIO 333 FE Team, NIO FE-005

NextEV

Propos recueillis par Frankie Mao