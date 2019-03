Un Grand Prix de Formule électrique organisé à Londres en 2020

Un Grand Prix de monoplaces de Formule électrique sera organisé à Londres en 2O20, ont annoncé mardi les organisateurs de ce championnat.

"Chaque discipline de sports mécaniques rêve d'avoir une course à Londres. C'était notre souhait depuis un certain temps et nous sommes ravis d'avoir trouvé un nouveau circuit dans les docks de Londres", a affirmé dans un communiqué Alejandro Agag, président-fondateur du championnat de Formule électrique.

Celui-ci, qui existe depuis 2014, compte actuellement 13 courses se déroulant dans des villes comme Marrakech, Mexico City, Hong-Kong, Rome, Paris, Monaco, Berlin et New-York (cette dernière ville accueillant pour la dernière épreuve du championnat une double course en juillet).

Le circuit prévu à Londres sera dessiné dans le centre de convention ExCel et aura une longueur totale de 2,4 kilomètres avec 23 virages, ont précisé les organisateurs du championnat. Il doit encore toutefois recevoir l'agrément de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

L'épreuve londonienne aura lieu les 25 et 26 juillet 2020 et comptera comme celle de New York cette année une double course, a-t-on précisé de même source.

